Čeprav ji ni grozil, mu ga je dala

KAMNIK – V nedeljo dopoldne se je zgodila drzna tatvina na bencinskem servisu v okolici Kamnika.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je v prodajalno vstopil neznan moški in od prodajalke zahteval, naj mu izroči denar, kar je tudi storila. Pri dejanju ni uporabil nevarnih predmetov in groženj. Po dejanju je odšel. Opis moškega: star med 25 in 30 leti, suhe postave, visok približno 170 cm, oblečen v modro kolesarsko vetrovko (softshell), črn pulover s kapuco, ki jo je imel na glavi, črne športne hlače in črne športne čevlje z belimi vezalkami,« sporočajo policisti PU Ljubljana, ki zadevo preiskujejo.