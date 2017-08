Celo kozmetika je izginila

LJUBLJANA – Policiste so v četrtek obvestili o osmih vlomih, v štirih primerih pa je ostalo pri poskusu.

V Ljubljani so neznanci vlomili v dva poslovna prostora. Iz enega so odtujili pohištvene ročaje in povzročili za okoli 7000 evrov škode. Iz drugega pa so odnesli računalnik in kozmetiko. Nastalo je za okoli 5000 evrov škode.

Neznanci so vlomili tudi v klet, iz katere so odpeljali kolo, poroča PU Ljubljana.