Čelno zapeljal v tovornjak in preživel

KRANJ – V torek popoldne so se po poročanju tiskovnega predstavnika Bojana Kosa v uri in pol na gorenjskih cestah zgodile tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami.

V Kranju se je nesreča z udeležbo dveh vozil zgodila zaradi neupoštevanja pravil o prednosti voznika osebnega avtomobila, pri Žiganji vasi je voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo nasproti, v križišču pri železniški postaji v Kranju pa se je nesreča zgodila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji.

Po prvih podatkih o poškodbah so se udeleženci lažje poškodovali, zato bodo policisti o nesrečah vodili prekrškovne postopke.

Kos je poročilu pripisal tole: »Previdno! V Žiganji vasi sta k nesreči svoje prispevala tudi vreme in mokra ter posledično spolzka cesta, ki je bolj nevarna, kot si mislijo nekateri vozniki. Zato je v takih razmerah, ki jih bo v tem obdobju verjetno vedno več, treba zmanjšati hitrost, povečati varnostno razdaljo, počasneje spreminjati smer vožnje in prilagoditi zaviranje, saj mokra podlaga v veliki meri prispeva k težjemu obvladovanju vozila v kritičnih trenutkih in med drugim tudi bistveno daljša pot ustavljanja.«