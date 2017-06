Čelno v mestni avtobus

LJUBLJANA – V torek okrog 7.45 se je zgodila prometna nesreča v križišču Resljeve in Komenskega, v kateri sta bila udeležena avtobus in voznik osebnega avtomobila.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik forda vozil z neprilagojeno hitrostjo in čelno trčil v avtobus. Moški je pri tem utrpel lažje poškodbe. Izdan mu je bil plačilni nalog.