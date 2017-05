Čelno trčenje: z eno osebo je hudo

DRAMLJE – Nekaj po 7. uri sta v občini Šentjur čelno trčili vozili, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Na PU Celje so pojasnili, da se je nesreča zgodila v kraju Proseniško pri odcepu za Dramlje. Po prvih podatkih se je nesreča zgodila zaradi neprevidnega prehitevanja.

Poškodovali sta se dve osebi, ena huje. Obe so prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.



Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so gasilci zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem in policiji ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

Policisti so še vedno na kraju dogodka.

