Čelno trčenje v Juršincih, eno osebo so odpeljali

JURŠINCI – Danes ob 10.31 sta na cesti v Juršincih v istoimenski občini čelno trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče. Reševalci NMP ZD Ptuj so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.