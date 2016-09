Čelno trčenje v Domžalah: Britanec po napačnem pasu

DOMŽALE – V petek ob 17.23 sta v semaforiziranem križišču na Kamniški cesti čelno trčili osebni vozili.

Britanski državljan je zamenjal vozni pas v domžalskem podvozu in povzročil trčenje.

Gasilci iz Domžal so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev.

Ti so poškodovanca najprej oskrbeli na kraju dogodka, nato pa so enega od njiju prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.