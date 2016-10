Čelno trčenje in štirje poškodovani

VANČA VAS – V noči na nedeljo sta med naseljema Veščica in Kupšinci v občini Murska Sobota trčili osebni vozili.

Gasilci PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili iz vozil dve hudo poškodovani osebi, pomagali reševalcem, odklopili akumulator, z absorbentom posuli iztekle tekočine in nudili razsvetljavo policiji. V nesreči so se poškodovali štirje udeleženci, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Policija je sporočila, da se je nesreča zgodila pri naselju Vanča vas. Voznik osebnega avtomobila je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v nasproti vozeče vozilo. Dve udeleženki sta se huje poškodovali, dva udeleženca v povzročiteljevem vozilu pa lažje.