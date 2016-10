Čelno trčenje pri Murski Soboti, ena oseba hudo poškodovana

VEŠČICA – Danes ob 12.45 sta na cesti pred naseljem Veščica pri Murski Soboti iz smeri Gederovci čelno trčili osebni vozili. Dve osebi sta se pri tem poškodovali, ena od njiju težje.

Gasilci PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, odklopili bateriji, sanirali cestišče in pomagali reševalcem NMP Murska Sobota pri prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.