Čelno trčenje: poškodovanih pet oseb

IZLAKE, KISOVEC – V soboto okoli 8. ure se je na regionalni cesti Izlake–Kisovec zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 51-letna voznica osebnega vozila renault megane vozila po regionalni cesti Izlake–Kisovec in pri tem zapeljala na nasprotni prometni pas, kjer je čelno trčila v 27-letno voznico osebnega vozila renault clio, ki je takrat pravilno pripeljala nasproti.

V nesreči je povzročiteljica utrpela hude telesne poškodbe, voznica clia in vse tri potnice pa lahke. Poškodovane osebe so odpeljali v trboveljsko bolnišnico, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.