Čelno trčenje na Zaloški

LJUBLJANA – V petek ob 12.46 sta na Zaloški cesti čelno trčili osebno in kombinirano vozilo.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja poškodovanih vozil.

Dve poškodovani osebi so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči RP Ljubljana in ju prepeljali v ljubljanski UKC.

Na kraju nesreče so posredovali tudi policisti in dežurni delavci cestnega podjetja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.