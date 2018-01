Celjski kriminalisti prijeli dva ponarejevalca denarja

CELJE – Celjski kriminalisti so v sodelovanju s šentjurskimi in šmarskimi policisti konec lanskega leta in v začetku letošnjega obravnavali več kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Neznani storilec je v gostinskih lokalih in trgovinah na območju Šentjurja, Šmarja pri Jelšah in Celja unovčil več ponarejenih bankovcev za 200 evrov.

Konec preteklega tedna so odvzeli prostost dvema osumljenima – moškemu, staremu 34 let, z območja Šentjurja in moškemu, staremu 25 let, z območja Šmarja pri Jelšah. Pri obeh so opravili hišni preiskavi.

Po vseh zbranih dokazih bodo 25-letnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika, poroča PU Celje.