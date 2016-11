Celjskega nasilneža bodo izgnali na Kosovo

CELJE – Pred eno izmed celjskih srednjih šol se je včeraj dogajala prava drama. Varnostnik je namreč obvestil policiste, da dva mlajša moška pozivata dijake k pretepu. Izkazalo se je, da je imel prste vmes 20-letnik, ki so mu v preteklosti zaradi nasilništva že odvzeli prostost.

»Varnostnik ene od celjskih srednjih šol je včeraj obvestil celjske policiste, da na dvorišču pred šolo dva mlajša moška pozivata dijake k pretepu. Policisti so kmalu po prijavi v bližini šole izsledili 20-letnega državljana Kosova, ki so mu prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva odvzeli že marca letos, ko je v sodelovanju z več državljani Kosova sodeloval pri napadu na najmanj tri celjske srednješolce ter bil med organizatorji večjega pretepa, ki so ga prav tako v marcu načrtovali pred eno od celjskih srednjih šol,« je v obvestilu za javnost zapisala Milena Trbulin iz PU Celje.

Odstranili ga bodo iz države

Po marčevskem incidentu je takrat še 19-letnemu državljanu Kosova preiskovalni sodnik zaradi suma nasilništva odredil pripor. V postopku je bil nato pravnomočno obsojen. Maja letos mu je bila izdana še odločba, s katero mu je bil določen 30-dnevni rok za prostovoljno vrnitev na Kosovo, česar ni upošteval. »20-letniku so policisti včeraj zaradi kršitve določil zakona o tujcih in zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog. V nadaljevanju mu je bila izrečena prepoved vstopa v državo za obdobje petih let. Pri določanju roka za prepoved vstopa je organ poleg teže storjenega prekrška upošteval številne prekrške in kazniva dejanja, ki jih je izvršil v zadnjih dveh letih in iz katerih je razvidno, da se nima namena podrejati pravnemu redu Republike Slovenije.«

Pri PU Celje so pojasnili, da so ga celjski policisti v zadnjih dveh letih večkrat obravnavali. »V letu 2015 so ga kazensko ovadili zaradi suma tatvine in nasilja v družini, pred tem pa so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. V letu 2015 so mu zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja zasegli vozilo in zoper njega podali obdolžilni predlog. Marca letos so ga kazensko ovadili še zaradi suma nasilništva, zaradi suma posesti orožja pa so na naslovu njegovega bivanja večkrat izvedli hišne preiskave. Glede na to, da je bila 20-letnemu tujcu izrečena prepoved vstopa v Slovenijo, bo po dokončnosti odločbe odstranjen na Kosovo, do takrat bo nastanjen v centru za tujce,« so sporočili iz PU Celje.