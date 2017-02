Čehi vlamljali po Sloveniji

MARIBOR – Trije Čehi so se pred dnevi znašli v priporu zaradi kaznivih dejanj, ki so jih izvajali po Sloveniji. Trojica, 39-letna moška in 25-letna ženska, so zagrešili več vlomov v stanovanjske hiše na območjih, kjer za varnost skrbijo policisti mariborske in soboške policijske uprave. Vse tri, ki so se po naši deželi prevažali najprej z rdečim sharanom, nato tudi v temno modri fabii, oba avtomobila sta imela češke registrske oznake, so policisti s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa jih je poslal v pripor. Ker policisti sumijo, da so poleg vlomov v hiše Čehi krivi tudi več tatvin iz trgovin, preiskavo nadaljujejo, zelo bi jim koristile informacije morebitnih očividcev. Ker so se naokoli vozili v avtomobilu čeških registrskih oznak, so najbrž komu padli v oči, lahko si je družbo kdo zapomnil tudi po tem, ker so bili v njej dva moška in ženska. Slednja v višino meri komaj 160 centimetrov, medtem ko je eden od njenih pajdašev pravi dolgin. Visok je namreč kar 190 centimetrov. Vse, ki bi jih opazili, policisti prosijo, naj jim informacije sporočijo na interventno številko 113, lahko pa tudi na anonimni telefon 080 1200.