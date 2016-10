Čedalje večkrat zasežejo prepovedano konopljo

KRANJ – Večjo količino prepovedane droge konoplja, gre za kar 10 kilogramov, so pred kratkim v sodelovanju z gorenjskimi prometnimi policisti zasegli kranjski kriminalisti. Drogo so zasegli trem Kranjčanom, ki so jih kontrolirali na Polici pri Naklem. Z najdbo so prometni policisti seznanili kranjske kriminaliste, ti vodijo postopek.



Radovljiški policisti so čez dan v štirih ločenih postopkih zasegli travo četverici, stari od 16 do 23 let, škofjeloški pa enemu, 28-letniku. Zoper vse so uvedli hitri postopek z odločbo.



Kamniški policisti so odvzeli prostost 22-letnemu Kamničanu, ki je imel pri sebi 8 zavitkov alufolije s prepovedano konopljo in manjšo vrečko z vršički prepovedane konoplje, skupno 100 gramov. Na podlagi odredbe sodišča so pri 22-letniku policisti opravili hišno preiskavo in zasegli še tri aluzavitke s prepovedano konopljo in tehtnico. Zatem so 22-letniku pridržanje odpravili, zoper njega pa podali kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Kot so še sporočili, so Kamničana že obravnavali zaradi prekrškov v zvezi z mamili, tokrat pa prvič zaradi kaznivega dejanja.



Policisti iz Bežigrada so z odredbo sodišča opravili hišno preiskavo v ljubljanski Topniški ulici pri 39-letnem Ljubljančanu zaradi suma posesti in gojenja prepovedane droge. Zasegli so 200 gramov posušene rastline konoplje in 20 sadik. Zoper 39-letnika so podali kazensko ovadbo.



Na podlagi odredbe koprskega okrožnega sodišča so zvečer opravili hišno preiskavo pri 42-letnem Koprčanu. V eni od sob pritličnega stanovanja so odkrili posebno prirejen prostor za hidroponično gojenje prepovedane konoplje, v njem pa 10 rastlin konoplje, visokih od 35 do 65 cm. Pri preiskavi drugih stanovanjskih prostorov so našli še 100 gramov posušenih vršičkov konoplje, elektronsko tehtnico, umetna gnojila in preostale pripomočke za gojenje konoplje (termometri, vlažilci zraka...). V hladilniku so odkrili zmes, za katero sumijo, da gre za izvlečke konoplje za pripravo t. i. kukijev, našli pa so tudi nabojnik za avtomatsko puško brez nabojev. Zoper 42-letnika so podali kazensko ovadbo.



Na cestninski postaji v Postojni so nekaj po 19. uri ustavili osebni avto, v katerem sta bila 38-letni voznik in 40-letni sopotnik, oba iz Postojne. Pri sebi sta imela manjšo količino belega prahu (sum na heroin), dve grudi hašiša, 10 gramov marihuane, 5 stekleničk metadona in 5 tablet s seznama prepovedanih drog. Prepovedano drogo so jima zasegli, sledil je hitri postopek. Voznik je odklonil strokovni pregled, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje, čaka pa ga sodnik.