Čebelnjak zažgal požigalec ali čebelar?

LJUBLJANA – Ob Koželjevi ulici blizu ljubljanskega pokopališča Žale je bil sredi zaraščenega travnika že lep čas čebelnjak. V njem je bilo 27 panjev, ki pa so iz za zdaj še neznanega vzroka v četrtek pol ure pred poldnevom zagoreli. Požar so pogasili člani Gasilske brigade Ljubljana in nam povedali, da jih čebele niso napadale, saj so se zaradi zubljev takoj razbežale.

Nenavadno je, da policija ne ve, kdo je lastnik čebelnjaka, ki je zgorel. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo, predvsem za ugotavljanje lastnika čebelnjaka. Pri tem sodelujejo s Čebelarsko zvezo Slovenije, vendar do tega trenutka niso prejeli podatka o lastniku čebelnjaka. Preiskava se nadaljuje tudi za ugotavljanje vzroka za požar,« so nam včeraj še pojasnili na PU Ljubljana.

