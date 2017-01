Čebelnjak v celoti pogorel

PODKRAJ – V sredo ob 18.39 je v naselju Podkraj pri Mežici, občina Mežica, zagorel čebelnjak.

Posredovali so gasilci PGD Mežica, Črna na Koroškem in Prevalje, ki so leseni objekt v velikosti pet krat tri metre pogasili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Ogenj je čebelnjak v celoti uničil.