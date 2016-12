Če vidite to žensko, je ne spustite v stanovanje

LJUBLJANA – Včeraj okrog 17.30 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini iz stanovanja na Trpinčevi ulici v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je lastnica tega dne okrog 14. ure v svoje stanovanje povabila neznano prodajalko, ki ji je ponujala hlače in kremo. V njeni prisotnosti je v spalnico odnesla večjo vsoto denarja in jo položila na posteljo. Prodajalka jo je nato prosila, ali gre lahko na stranišče nasproti spalnice, nato pa je odšla. Lastnica je šele čez nekaj časa opazila, da je bila okradena.

Opis neznane ženske

Stara je okoli 40 let, visoka okoli 160 cm, suhe postave, svetlo pobarvanih dolgih las, govorila je slovensko, oblečena je bila v prešito bundo temne barve (daljša bunda), so sporočili iz PU Ljubljana.