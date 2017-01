Če vam potrkajo na okno, ne odprite

LOM – V soboto so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Lom, ki se je zgodila okrog 3.20.

Ugotovili so, da sta oškodovanca, državljana Romunije, spala v vozilu, ki sta ga parkirala na počivališču Lom II. Na okno sta potrkala dva neznana moška in kazala na pnevmatiko. Ko je oškodovanka izstopila iz vozila in si ga ogledovala, je eden od neznancev izkoristil njeno nepazljivost in odtujil torbo z dokumenti ter denarjem.

Moška sta stara približno 40 let, visoka približno 175 cm. Oblečena sta bila v črno-siva oblačila, so sporočili iz PU Ljubljana.