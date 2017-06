Če potrka ženska in je ne poznate, previdno

KRANJ – Gorenjski policisti so v sredo prejeli dve prijavi tatvin iz zasebnih prostorov. Gre za dejanja, ki so bila izvršena z izkoriščanjem nepazljivosti oškodovancev in storjena z zavajanjem.

Na Volči je neznana ženska okoli 12. ure oškodovanca v pogovoru prepričala, da ureja stvari v zvezi s pokojninami, in mu med pogovorom iz denarnice v trenutku nepazljivosti odtujila denar.

Že dan prej, v torek, pa je ženska storilka, prav tako na temo pokojnin, oškodovanca zavedla še v Srednjih Bitnjah.

V obeh primerih je storilka vstopila v stanovanjski prostor, denar pa odtujila med nepazljivostjo oškodovancev, so sporočili iz PU Kranj.