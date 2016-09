Če lahko še sam stoji, ne bomo pošiljali rešilca

PODPLAT – Kaj natanko se je v petek zvečer dogajalo v Podplatu na terasi gostilne Apoteka, ki stoji v križišču tik ob glavni cesti proti Poljčanam in Slovenski Bistrici, celjski kriminalisti še ugotavljajo in zbirajo obvestila. Po prvih informacijah očividcev sta obračunala dva domačina, eden pa je bil porezan. Krvavel naj bi tako močno, da bi bilo lahko njegovo življenje ogroženo.



Da preiskujejo okoliščine tega dogodka, nam je potrdil tudi tiskovni predstavnik Policijske uprave Celje Peter Pungartnik. A kaj več ni mogel dodati. »Lahko potrdim, da policisti še zbirajo informacije in opravljajo razgovore. Prav tako lahko potrdim, da je bil eden od mladeničev pridržan,« je dan po dogodku povedal za Slovenske novice. Od tega, kaj bodo policisti in kriminalisti izluščili iz razgovorov z očividci, pa seveda tudi od stopnje poškodb bo odvisno, ali bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi suma poskusa uboja ali morebiti le povzročitve hude telesne poškodbe.

