Če bi zagorelo v centru starejših

ŠKOFJA LOKA – Konec tedna so se škofjeloški gasilci zazrli v oči najstrašnejšemu scenariju – požaru v domu starejših. Na vaji, ki je tisto dopoldne močno razgibala sicer umirjen urnik v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, je sodelovalo okoli 150 gasilcev, reševalcev in policistov ter okoli 80 tistih, ki so ostali ujeti v navidezno goreči stavbi. Kot je pojasnil vodja vaje Andrej Štremfelj, so reševalne enote, med njimi ekipa Rdečega križa, tudi tokrat dobro sodelovale.



Poleg ognja v domu starejših, nočne more vseh gasilcev, je težava evakuacija, še toliko bolj ponoči, ko za več kot 220 stanovalcev skrbita dva zaposlena. »Zato so že zdaj ob vsakem najmanjšem sumu požara v centru starejših obveščene vse škofjeloške gasilske enote. V prihodnje bi kazalo razmišljati o tem, da v primeru požara ne bi alarmirali samo varnostne službe, ampak bi alarmni sistem neposredno obvestil tudi gasilce,« je še dejal vodja vaje Andrej Štremfelj, dolgoletni poklicni gasilec v Kranju in hkrati gasilski prostovoljec v domači Stari Loki. Tudi pri tej vaji so poleg prostovoljnih gasilcev z loškega območja sodelovali še kranjski poklicni gasilci, ki so se do centra na obrobju Škofje Loke pripeljali z avtolestvijo. Š. A. Občani so uspešno odigrali vloge ponesrečenih. (Foto: Špela Ankele)