Če bi jih ubogala, ne bi ostala brez avta

BREŽICE – V torek malo po 7. uri so policisti v Brežicah ustavili 35-letno voznico osebnega avtomobila.

Med postopkom so ugotovili, da gre za kršiteljico, ki so jo ustavili že dan pred tem in ji zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti prepovedali nadaljnjo vožnjo ter odvzeli vozniško dovoljenje. Voznica je imela tokrat v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola.

Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.