Če bi imel še en naboj, bi pokončal še Primoža

NOVO MESTO – »Če bi imel Sandrijel še en naboj, bi ubil tudi mene. Očeta je trikrat ustrelil v glavo, mene je zadel dvakrat, en naboj je le za nekaj centimetrov zgrešil srce, drugi le za en centimeter hrbtenico. Hotel me je zadeti tudi v glavo, pritisnil je že na sprožilec, pa mu je očitno zmanjkalo nabojev,« se je tragičnega večera spominjal Primož Pirc, ki je takrat ostal brez očeta, 39-letnega Rudija Pirca - Buca. Ta je obležal pod streli pištole, ki naj bi jo sprožil 18-letni Sandrijel Brezar, njegov sosed. Po dejanju je njegova družina peš pobegnila v Belo krajino.



»Zoper Sandrijela Brezarja je po končani preiskavi Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu na Okrožno sodišče v Novem mestu dne 21. oktobra vložilo obtožbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja uboja po I. odst. 115. čl. KZ-1 in poskusa kaznivega dejanja uboja po I. odst. 115. čl. KZ-1 v zvezi s I. odst. 34. čl. KZ-1. Obtožnica je pravnomočna,« so nam na naša poizvedovanja odgovorili iz urada predsednice Okrožnega sodišča v Novem mestu. Kazenski zakonik je v 115. členu jasen: »kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom od petih do 15 let«.



Kdaj bo moral Sandrijel stopiti pred roko pravice, v tem trenutku še ni znano, predobravnavni narok še ni razpisan, čaka pa mladenič, ki ima vsega 18 let, na sojenje v priporu. Njegova družina, ki je živela v novomeškem romskem naselju Šmihel, je domovanje po streljanju iz strahu pred maščevanjem zapustila, njihov bivalnik je nekaj dni pozneje zgorel, hiša pa je uničena. Najprej so se Brezarjevi zatekli v Metliko, a s tamkajšnjimi Romi nikakor niso našli skupnega jezika, zato so se preselili v Črnomelj, v Kanižarico, tam so prijavljeni na centru za socialno delo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.