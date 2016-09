Casiraghi ostaja v zaporu

LJUBLJANA – Razvpiti Stephen Casiraghi, ki naj bi čez slab mesec prikorakal na svobodo, bo očitno moral na prihod iz zapora počakati še dve leti. Čeprav je bil zaradi številnih kaznivih dejanj leta 2011 obsojen na enotno kazen 29 let in šest mesecev zapora, so mu to morali zaradi zakonske anomalije znižati na 20 let. Na prostost bi sicer moral že aprila, ko se mu je iztekla 20-letna zaporna kazen, a je bil zaradi storjenega kaznivega dejanja po odpravi te anomalije obsojen na novo zaporno kazen zaradi napada na paznika na Dobu, to bi prestal 6. oktobra. Pred sodnimi počitnicami je predlagal združitev vseh zapornih kazni, in sicer že prestane 20-letne, šestmesečne, ki jo je začel prestajati 6. aprila, ter kazni dveh let zapora, ki so mu jo zaradi grožnje pravosodnim policistom izrekli na novomeškem sodišču in je postala pravnomočna konec marca. Okrožno sodišče mu je kazni res združilo, a enotna kazen zdaj zanj znaša 22 let in pet mesecev zapora. Upal je sicer, da tudi zaradi združitev ne bo smel sedeti niti dneva dlje od 20 let in šestih mesecev, a je sodišče uporabilo novejši kazenski zakonik, ki lahko grešnika za kazniva dejanja v steku pošlje za do tri desetletja za zapahe. Casiraghi se je sicer pritožil, toda višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodnega organa.