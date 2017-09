Čakajo ga kar tri obtožnice

NOVO MESTO – »To ne drži,« je sodnico novomeškega okrožnega sodišča Mojco Hode prekinil 49-letni Stephen Casiraghi, ko mu je želela na kratko povzeti očitke iz obtožnice, in ji v isti sapi dejal, da želi izločiti vse dokaze, sodnico in novomeško sodišče, pravzaprav bi rad izločil vsa sodišča, ki spadajo v območje ljubljanskega višjega sodišča. Boli ga namreč, da je bil nezakonito in protipravno zaprt na Dobu, zaradi česar je že vložil tožbo zoper državo, s sedmimi meseci nezakonitega zapora namreč namerava narediti biznis.

»Pravosodni policist mi je preveč zategnil lisice med spremstvom iz Maribora na Dob, zato se postavlja utemeljen dvom o zakonitosti postopka.

»Državo tožim, ker sem bil od 6. septembra lani do 9. marca letos nezakonito in protipravno zaprt na Dobu, sicer pa sem vložil več odškodninskih tožb zoper državo in pravosodne policiste zaradi njihovih neprimernih ravnanj,« je pripomnil in dodal, da je bil tudi v primeru, zaradi katerega je moral včeraj priti v Novo mesto, izzvan. »Pravosodni policist mi je preveč zategnil lisice med spremstvom iz Maribora na Dob, zato se postavlja utemeljen dvom o zakonitosti postopka. Gre za grdo, ponižujoče ravnanje in mučenje z lisicami, paznika, ki sta me spremljala, sta prekoračila svoja pooblastila, zato sem se počutil ogroženo, zaradi preveč zategnjenih lisic sem čutil močne bolečine. Ker sta torej zlorabila svoj položaj, so bili vsi dokazi pridobljeni s kršitvijo človekovih pravic in svoboščin, torej ni zakonske podlage, da bi me preganjali za kazniva dejanja, ki so bila sprožena z neprimernim, celo zlonamernim ravnanjem paznikov. Njihovo ravnanje je bilo sprožilni element, da sem se začel razburjati,« je nizal svoje misli Casiraghi.



Obtožba mu očita, da se je 26. novembra 2013 nad pravosodna policista najprej spravil z žaljivkami, kot so: »Kaj je, pičke dolenjske, smradi, nabijam vas na kurac.« Tudi nadaljeval je v takšnem slogu: »Boste videli, kaj bo, ko bom prišel ven, takrat bom z vami že uredil stvari.« Enemu je še zabrusil, da mu bo zbil nasmešek z ustnic, zatem pa je začel pljuvati in dvema pljunil tudi v obraz. Zaradi preiskav zaradi možnih infekcij sta bila dva paznika nekaj časa na bolniški.



7 mesecev je bil Casiraghi zaradi napake pri združevanju kazni nezakonito zaprt.

Sodnica bo zdaj Casiraghijevo vlogo predala vrhovnemu sodišču, to bo odločalo o izločitvi dokazov, sodnice in sodišča, če to njegovi vlogi ne bo ugodilo, se bo sojenje začelo v dolenjski prestolnici pred senatom, sodnica pa namerava vse tri zadeve združiti. Ena se nanaša na očitke, da je z vrelim mlekom polil paznika, na predobravnavnem naroku je tožilstvo predlagalo leto zapora. Nad paznike se je spravil tudi, ko so želeli opraviti osebni pregled, saj naj bi imel pri sebi neki zavitek, med sprehodom pa je bilo videti, da ga hoče prodati enemu od sotrpinov. Casiraghi je zavitek vtaknil v usta, potem pa se je začel upirati, kričal je, krilil z rokami, cukal, brcal, enega je hotel ugrizniti. Tudi tega dejanja ni priznal, je pa tožilec Srečko Hočevar na predobravnavnem naroku v zameno za priznanje ponudil leto in pol zapora. Kolikšna bi bila kazen v včerajšnjem primeru, ni znano, saj je Casiraghi pol ure hitel razlagati, zakaj bi vse izločil, iz česar je bilo jasno, da očitkov ne prizna. Sicer pa je obtoženi že v preiskavi povedal, da to, če v nekoga pljuneš, ne more biti kaznivo dejanje, kvečjemu prekršek.