Burna noč: zaradi pirotehnike večkrat klicali na pomoč

LJUBLJANA – Prehod iz starega v novo leto je minil delovno tudi za gasilce. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je kar nekajkrat zagorelo na prostem, predvsem trava in grmičevje, ter tudi v bližini objektov. Največkrat so bili vzrok prav pirotehnični izdelki.

Število požarov na prostem pa se je povečalo prav okoli polnoči, uprava jih je zabeležila več deset. Nekaj po polnoči so imeli delo gasilci v Frankovem naselju v Škofji Loki, kjer je raketa zadela ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci so jo odstranili in preventivno pregledali celotno ostrešje s toplotno kamero.

Iz Policijske uprave Murska Sobota pa so sporočili, da je moški v Bakovcih pri izstreljevanju raket z eno od njih zadel živo mejo, ki je zagorela, ogenj pa se je razširil tudi na bližnji transformator. Nastala je manjša materialna škoda. Osumljenca bodo podali kazensko ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Požari na prostem, ki so jih povzročili pirotehnični izdelki, po podatkih uprave niso povzročili večje škode.

Po vsej državi je sicer zagorelo tudi precej zabojnikov za smeti. V Novi Gorici se je požar, ki je uničil pet zabojnikov, razširil tudi na osebni vozili in ju poškodoval. Gasilci so požar pogasili in preventivno pregledali okolico.