Burja ga je prevrnila

OZELJAN – V sredo ponoči ob 2.24 so policiste obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti blizu naselja Ozeljan, kjer je močna burja prevrnila tovorno vozilo.

Ugotovili so, da se je nesreča zgodila zaradi neupoštevanja prometne signalizacije ob burji. Vozniku (23) manjšega tovornega vozila so za storjeni prekršek določil zakona o pravilih cestnega prometa izrekli globo, prav tako je bila globa izrečena tudi pravni osebi.

Na kraju so posredovali novogoriški poklicni gasilci, ki so vozilo z vrvmi začasno pritrdili, pomoč pa so nudili tudi delavci cestnega podjetja.