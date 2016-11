Bunka s poškodovanim kolenom po suho meso

NOVO MESTO, ČRNOMELJ – »Prosim, če me spustite iz pripora. Doma moram pripraviti drva za zimo, saj jih žena sama ne more. Prav tako bi pomagal skrbeti za otroke,« je na sodišču moledoval Janez Koca - Bunka, 41-letnik iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju, ki se je dobro pripravil, da bi dokazal svojo nedolžnost, a je bil pri tem neuspešen. Skupek dokazov je jasen: on in njegov šest let mlajši novomeški prijatelj Dalibor Šabič sta bila tista, ki sta sredi marca letos z nogavicami na glavi vlomila v zasebno mesnico Ivanetičevih v Črnomlju in odnesla približno 30 kilogramov suhomesnatih izdelkov, nahrbtno kosilnico, motorno žago, kompresor in dva agregata. Šabič je bil na sodišču redkobeseden, saj se je zagovarjal z molkom, Koca pa je bil bolj zgovoren: »Dva milijona ljudi je v Sloveniji, pa imam le jaz tetovažo na ušesu? Že na Lokvah imajo številni takšne tatuje, če jih pa že nimajo, si kupijo nalepke,« je skušal sodnika Borisa Kodriča prepričati oče petih otrok, ki ga je v sodni dvorani spremljala njegova partnerica.

