Brutalno: učitelja Pavla umoril s kleščami in sekirico

KRANJ – Kranjsko okrožno sodišče je kosovskemu državljanu Albanu Thaciju za umor bohinjskega učitelja danes izreklo 17-letno zaporno kazen. Sodnica Marjeta Dvornik je sledila navedbi tožilstva, da je šlo za umor iz koristoljubja, a je izrekla precej nižjo kazen od predlaganih 25 let. Obramba in tožilstvo napovedujeta pritožbo.

Nagovorili so ga delavci

Thaci je priznal, da je 2. novembra 2014 vstopil v hišo 58-letnega Pavla Zupana v Nomenju v občini Bohinj, da bi mu ukradel denar. Kot je dejal, so ga k temu nagovorili trije makedonski Albanci. Ti so pri Zupanu opravljali gradbena dela in izvedeli, da naj bi v hiši hranil 100.000 evrov.

Ob vstopu v hišo je Thaci Zupana s kleščami in z gasilsko sekirico najmanj devetkrat udaril po glavi in mu zadal take poškodbe, da je čez nekaj ur umrl. Thaci je našel le manjšo količino denarja, po dokazih tožilstva najmanj 500 evrov, glede na pričanja pa 1000 evrov. Od tega je Thaci prejel le 80 evrov in nato pobegnil v tujino. Policisti so ga z zvijačo zvabili nazaj in prijeli februarja letos.

Tožilka Marija Marinka Jeraj je prepričana, da je šlo za kaznivo dejanje umora iz koristoljubja. Thaci si je predstavljal, da bo do veliko denarja prišel na lahek način, saj je pričakoval, da je Zupan star in nemočen ter bo z njim zlahka opravil. Ko se je izkazalo, da ni povsem tako, se je vseeno odločil dejanje brezkompromisno dokončati in priti do denarja, je v zaključni besedi dejala tožilka.

Umorjeni je bil gostoljuben

»Po vstopu v hišo je izkoristil Zupanovo gostoljubnost, naivnost in nič hudega slutečega v njegovem lastnem domu umoril, zato da bi lahko kradel,« je povzela tožilka, ki je kot edino olajševalno okoliščino navedla priznanje in obžalovanje obtoženca. Glede na to je sodišču predlagala, da 27-letnemu Thaciju izreče kazen 25-letno zaporno kazen.

Thacijev odvetnik Žiga Novak je na drugi strani izpostavil, da gre za napačno kvalifikacijo kaznivega dejanja in da je šlo dejansko za uboj in ne za umor, saj namen obdolženca pred izvršitvijo kaznivega dejanja ni bil vzeti življenje. Šele Zupanov fizični upor je pripeljal do takega izida. Poleg tega je obdolženec dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je izpostavil zagovornik.

Sodnica je pritrdila navedbam tožilke. »Ne zatrjujem, da je bil vaš namen že od samega začetka tak, da bi mu vzeli življenje, vendar ko je odprl, se je pri vas izoblikovala odločitev, da mu vzamete življenje,« je svojo odločitev pojasnila obdolžencu in na podlagi dokazov ocenila, da njegova sposobnost razumevanja in obvladovanja v času dejanja ni bila okrnjena.

Kazen najmanj 15 let

Predpisana kazen za umor je najmanj 15 let zapora, pri izreku kazni pa je sodnica upoštevala tudi, da ni bil pobudnik izvršitve dejanja in da je bil do zdaj nekaznovan, zato mu je izrekla 17-letno zaporno kazen, kar je celo manj od ponudbe tožilstva Thaciju v primeru priznanja, ki je bila sprva 20, nato pa 18 let zapora.

Zaradi višine kazni sta tako tožilka kot zagovornik napovedala pritožbo. »Dejstvo je, da nobena kazen ne more povrniti življenja, 17 let za tako kaznivo dejanje pa se mi zdi odločno premalo,« je izpostavila Jerajeva, Novak pa je ocenil, da je kazen zaradi napačne kvalifikacije in ocene prištevnosti previsoka.

Thaci zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti ostaja v priporu. Medtem pa je že postala pravnomočna kazen njegovima sostorilcema pri ropu Shklqimu Banushiju in Jetonu Fidu, ki sta dejanje priznala in dobila leto in osem mesecev zaporne kazni, ki pa jo opravljata v obliki družbenokoristnega dela. Domnevnega četrtega sostorilca Djemila Ale niso našli.