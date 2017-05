Brutalno pretepli Črta Kanonija

LJUBLJANA – V soboto so brutalno pretepli Črt Kanonija, radijskega in televizijskega novinarja, urednika in avtorja dokumentarnih reportaž ter pisca.

»Okoli 11. ure sem se vrnil iz trgovine z vrečko nakupljenega. Pred vhodnimi vrati v blok sem že od daleč opazil mladeniča, starega dobrih 30 let, visokega okrog 190 cm, »nabildanega«, ki zvoni … nekomu. Pridem do vrat, jih odklenem in skušam za seboj zapreti. Isti trenutek je bil neznanec že v veži. Slabe izkušnje imamo v hiši z neznanci. Nekaj napadov na starejše sostanovalke in kraje njihovih torbic, večkrat izvršeni vlomi v kleti, zato sem ga povprašal, kdo je in kam je namenjen, saj če bi bil kdo doma, komur koli je že zvonil, bi mu zagotovo odprl. Pa še kopica novih stanovalcev je v hiši, ki jih res ne poznam. V tistem trenutku pa sem v njegovih očeh opazil zver, ki je podivjala in se strgala z verige,« je na svojem facebooku zapisal Črt.

»Preklet kreten, ubil te bom!« so bile zadnje besede, ki jih je sin znanega psihiatra Janeza Kanonija še razumel, potem pa je imel napadalčeve noge in roke že na svojem zatilju. Črt je še dodal, da je srečen, da jo je v domači hiši tako poceni odnesel pol leta po operaciji trebušne aorte. »Le kaj bi bilo, če bi se enak pripetljaj zgodil okoli božiča in novega leta, ko je bila rana še sveža, komaj zaceljena? Ja, res bi me ubil, in to zaradi enega samega (nedolžnega) vprašanja!«