Brutalni rop v Ankaranu le eden od mnogih? Napadena ženska pred tem prijavila poskus vloma

KOPER, ANKARAN – Nasilni rop v okolici Ankarana , v katerem sta bili poškodovani dve ženski, se je zgodil neposredno po tem, ko je Generalna policijska uprava vse sektorje kriminalističnih policij obvestila, da na območju celotne države prihaja do izvrševanja ropov v stanovanjskih hišah, ki se jih glede na modus storitve povezuje z delovanjem skupine istih storilcev, poroča STA.

V vseh primerih je več zamaskiranih storilcev, običajno pa dva ali trije, vlomilo v stanovanjsko hišo in nato nasilno napadlo oškodovance. V vseh primerih so storilci oškodovance pretepli in jih zvezali, nato pa od njih zahtevali gotovino in vrednejše predmete. Kot cilj so vedno izbrali starejše ljudi in odmaknjene stanovanjske hiše. V nekaterih do sedaj obravnavanih primerih so storilci prerezali tudi žico stacionarnega telefona.

Po dinamiki identični ropi so se pred tem zgodili na območju policijskih uprav Nova Gorica, Kranj in Ljubljana. Koprski kriminalisti neposredne povezave sicer po besedah njihovega vodje Deana Juriča še niso potrdili. »To bo stvar nadaljnjih forenzičnih preiskav preteklih ropov, analize telefonskega prometa in podobno,« je pojasnil v izjavi za medije.

Ob tem je Jurič potrdil, da je ena od oškodovank dva dneva pred ropom prijavila poskus nasilnega vstopa v hišo. Policija utemeljeno sumi, da so isti osumljenci že tedaj poskušali vlomiti v hišo, vendar jih je ženska pregnala.

Osumljenec, ki so ga prijeli na območju Kočevja, je v preteklosti sicer stalno bival na območju Ankarana, je še navedel Jurič. Preiskava tako gre v smeri, da se potrdi, ali je moški nudil »informacijsko podporo« v smislu, da je nakazal, katero hišo in stanovalce bi lahko napadli.

Po poročanju bralke, pa naj bi ena od napadenih žensk bila gospa s posebnimi potrebami, ki je napad zaradi udarcev po glavi komaj preživela.