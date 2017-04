Brutalnež v Kamniku: z bulerji jo je z vso silo brcnil, potem pa še teptal

KAMNIK – Policija išče mlajšega moškega, oblečenega v črno jopico s kapuco, v črne hlače in obutega v črne čevlje. Osumljen je storitve kaznivega dejanja mučenja živali.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili v ponedeljek, nekaj po 15. uri, obveščeni o krutem dejanju: »Po zbranih obvestilih je znano, da je na Kovinarski cesti v Kamniku neznani voznik z neznanim vozilom zbil mačka, nato pa odpeljal naprej. Po povoženju pa je do poškodovanega mačka prišel neznani mlajši moški in ga dodatno poškodoval. Moški je nato odšel peš proti Kamniški Bistrici, maček pa je kasneje poginil.«

O dogodku poroča tudi lokalni portal Kamnik.info, ki navaja besede očividcev. Ti trdijo, da je nesrečnega mačka najprej z vso silo brcnil, nato pa ga še teptal z bulerji, v katere je bil obut.