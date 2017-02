Brisalce poškodovali, v lokal vlomili

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti v Grabonošu obravnavali tatvino goriva iz tovornega vozila, v Gornji Radgoni poškodbo brisalcev na osebnem avtomobilu, v Beltincih pa vlom v gostinski lokal in bližnji poslovni prostor, so nedeljsko dogajanje opisali v poročilu PU Murska Sobota.