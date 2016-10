Brezdomcu grozi vsaj 15 let zapora

MARIBOR – Najmanj 15 let zapora grozi 53-letnemu mariborskemu brezdomcu, ki se je pred dnevi z nožem spravil nad 11 let starejšega kolega in ga ranil. O incidentu, zgodil se je v ponedeljek popoldne, smo v Novicah že pisali. Omenjena moška, bila naj bi pijana, sta se sprla v zapuščenih kletnih prostorih stavbe na Lentu. Spor je hitro prerasel v fizični obračun, ki ga policisti zdaj obravnavajo kot poskus umora. Mlajši od dvojice je namreč od nekod potegnil nož in drugega porezal, ko se je 64-letnik pognal v beg, pa je stekel za njim in ga z nožem zabodel v hrbet. Ni trajalo dolgo, da so policisti napadalca izsledili in pospremili v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da je bil motiv za napad maščevanje, saj naj bi zabodeni brezdomec nad mlajšim že dlje izvajal nasilje, in slednjemu je v ponedeljek prekipelo. V sredo so možje postave 53-letnika privedli pred dežurno preiskovalno sodnico, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor.