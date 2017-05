Brez vozniškega v neregistriranem avtu, pa še pijan

NOVO MESTO – Novomeški policisti so 30. aprila med kontrolo prometa v Novem mestu odredili preizkus alkoholiziranosti 50-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,60 miligrama alkohola, zato so zoper njega odredili pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so policisti v noči na 30. april odredili preizkus alkoholiziranosti 19-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli, kršitelju pa izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.