Brez vozniškega sedel za volan

TRŽIŠČE – Sevniški policisti so dopoldne med kontrolo prometa v Tržišču ustavili voznika kie pride. Med postopkom so ugotovili, da 75-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je nezavarovan in neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic.

Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.