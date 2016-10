Brez vozniškega in nakresan za volan

ZASAČILI SO GA

BREŽICE – Brežiški policisti so v nedeljo nekaj pred 6. uro v Brežicah ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, so sporočili iz PU Novo mesto.

Voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,26 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.