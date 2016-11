Brez vozniškega dovoljenja ujet za volanom

OSLUŠEVCI – Policisti Policijske postaje Gorišnica so v sredo ob 16. uri v bližini Osluševcev ustavili 32-letnega voznika opel vectre, doma iz okolice Ljutomera.

Med preverjanjem so ugotovili, da vozi v času, ko mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

Policisti so mu nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.