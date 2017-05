Brez izpita trčila in pobegnila

SEMIČ – Črnomeljski policisti so bili v ponedeljek okoli 8. ure obveščeni o prometni nesreči v Semiču. 25-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi neupoštevanja prometne signalizacije trčila v drugo vozilo in odpeljala. Na podlagi opisa vozila so jo policisti izsledili in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.