Brez izpita in pijan

SMEDNIK – Med kontrolo prometa v Smedniku so krški policisti v ponedeljek okoli 13. ure ustavili 55-letnega voznika peugeota.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,65 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.