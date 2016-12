Brez izpita na nočno vožnjo, klicali tudi mamo

SEŽANA – V ponedeljek ob 0.20 so policisti v Sežani ustavili 17-letnega domačina, ki je vozil osebni avto, čeprav nima vozniškega dovoljenja, saj je mladoleten.

Vozilo so mu zasegli in obvestili mater, lastnico vozila. Materi so izdali plačilni nalog, mladoletnik pa bo prejel obdolžilni predlog.