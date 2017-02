Brez dovoljenja in z 0,89 v sapi

DVOR – Minuli konec tedna so dolenjski policisti med kontrolo prometa ustavili pet kršiteljev, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj.

Na cesti med Dvorom in Žužemberkom so v petek popoldne tako ustavili 44-letnega voznika škode octavie. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.