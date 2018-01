Brat umorjenega Maria prekinil molk: To je moj mali bratec, moj bumbar, moje vse

MARIBOR – V nedeljo, 7. januarja, zgodaj zjutraj se je na Vodnikovem trgu pri osrednji mariborski tržnici steplo od deset do dvajset ljudi. Reševalci so v UKC Maribor prepeljali tri osebe, med njimi tudi komaj 25-letnega Maria Krnjića, ki je utrpel posebno hude telesne poškodbe in je v bolnišnici tudi umrl. Zaboden naj bi bil v trebuh.

Po molku se je na facebooku oglasil tudi brat umorjenega, Marjan Krnjić, po poročanju medijev gre za modnega oblikovalca, ki z manekenom Jožetom Srako pod modno znamko MK exclusive že dobrih pet let ustvarja v Londonu. Zapisal je: »Hvala vsem … zaradi vseh vprašanj in pritiskov sem se zbrisal s fb … To je vseeno moj mali bratec, moj bumbar, moje vse. Moje malo zlato.«

Nad zapisom je objavil tudi njuno skupno fotografijo iz časa, ko sta bila še navihana malčka. Pod njo se je usulo sporočil.

Medtem iz PU Maribor pojasnjujejo: »Kriminalistična preiskava množičnega pretepa, do katerega je prišlo 7. 1. 2018, na Vodnikovem trgu v Mariboru, v katerem je bil hudo telesno poškodovan 25-letni Mariborčan, ki je nekaj dni kasneje umrl, je prešla v zaključno fazo. Kriminalistično preiskavo bo, danes, 19. 1. 2018, ob 12.00, na novinarski konferenci v sejni sobi Policijske uprave Maribor, Maistrova ulica 2, predstavil Robert Munda, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor.«