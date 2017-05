Branko (51) odšel na sprehod, nato je izginil

MARIBOR – Neznano kam je odšel 51-letni Branko Pongračič iz Slovenske Bistrice.

Pogrešanega so svojci nazadnje videli včeraj, ko je ob 9.30 odšel na sprehod.

Branko Pongračič je visok okoli 182 centimetrov in je srednje postave. Ima valovite kostanjeve, rahlo osivele lase in modre oči. Oblečen je v temno sivo letno jakno in obut v športne čevlje svetle barve.

Če ste pogrešanega opazili ali kar koli veste o njegovem izginotju, obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličite telefonsko številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.