Branil žensko in pristal v bolnišnici

PODLEHNIK – Prava drama se je v nedeljskem večeru odvijala v enem izmed gostinskih lokalov v Podlehniku. Malo pred 23. uro sta se namreč sprla 39-letni domačin in vrstnica, za katero smo izvedeli, da je njegova znanka. Verbalni spor je prerasel v fizično obračunavanje, med katerim je moški udaril žensko. To sta opazila tudi druga dva gosta lokala. Moška, stara 27 in 47 let, sta ženski stopila v bran tako, da sta napadalcu namenila nekaj udarcev. Ko je že kazalo, da se je spor polegel, je 39-letnik jezno zapustil lokal, a mu je 47-letnik sledil. Pred vhodom v lokal naj bi ga še enkrat udaril in mu pri tem zabičal, naj nikoli več ne pretepa žensk. Toda 39-letnik se je branil, vrnil udarec in 47-letnika tako udaril, da je ta obležal na tleh.

Na pomoč so poklicali reševalce, ki so ranjenega 47-letnika odpeljali na zdravljenje v ptujsko bolnišnico. Tam so ugotovili, da je dobil hude telesne poškodbe, in je ostal na zdravljenju v bolnišnici. Zanimivo je, da je 39-letnik, ki je dvignil roko nad žensko, o pretepu v gostilni in pred gostilno sam obvestil policiste. Policisti ga bodo kazensko ovadili, istočasno pa so mu v roke potisnili plačilni nalog. Tega sta prejela tudi oba moška, ki sta žensko želela obvarovati. Če pa se bo 39-letnik odločil za obisk pri zdravniku, se lahko zgodi, da bodo policisti kazensko ovadili tudi 47-letnika zaradi povzročitve telesnih poškodb. Edina, ki jo je v nedeljskem večeru odnesla brez kazni, a z modrim očesom, je bila ženska.