Bradač s škarjami oropal trgovino

LJUBLJANA ŠIŠKA – V nedeljo zvečer je tudi večina trgovk in trgovcev po naši domovini vendarle lahko odložila delo in konec tedna zaužila brez polic okoli sebe. A vse trgovine ob nedeljah zvečer niso zaprte. Obratujejo manjše v urbanih središčih, take, kot je market v neposredni bližini šišenske avtobusne postaje Kino Šiška. Tam med tem kulturnim centrom ter istoimensko avtobusno postajo stoji droben poslovni objekt Trgovska hiša v Šiški, tamkajšnja podjetja pa ob nedeljah mirujejo – razen minimarketa.



V trgovinici z mešano robo sta v nedeljo zvečer delali dve prodajalki in eno smo srečali tam tudi v ponedeljek dopoldne. Opisala nam je dogodke nemirne nedelje: »Jaz sem bila tu pri delikatesi, ko je vstopil moški, moja kolegica pa je bila tudi tu zadaj z mano. Mislila sem, da gre po pivo v hladilnik, in sem se obrnila nazaj proti policam.« Možakar pa si ni postregel s pivom, ampak se je njegova pot končala po treh metrih, pri blagajni trgovine. Odklenil je predal blagajne, za katero ni bilo nikogar: »Pobral je bankovce za 10, 20 in 50 evrov,« pravi zaposlena, ki je vmes zagledala, da jim kradejo: »Videla sem ga, kako je bil z rokami naenkrat v blagajni.«



Pozneje je Nataša Pučko iz ljubljanske policijske uprave po kriminalističnem ogledu kraja ropa (še bolj pa verjetno ogleda dveh nadzornih kamer, ki prežita nad trgovinsko blagajno) podala naslednji opis storilca: »Gre za moškega, visokega 180 cm, suhe postave, z urejeno brado in brki. Oblečen je bil v temno modro bundo s kapuco z 'mucko', na glavi je imel črno volneno kapo, obut pa je bil v svetlo rjave čevlje, tako imenovane piščančke.« Prodajalka pravi, da sta si z roparjem za kak trenutek gledala iz oči v oči, njej pa je še najbolj v spominu ostala njegova brada, ki bi lahko bila tudi lažna: »Imel pa je čudno brado.«



Prodajalka pravi, da njena kolegica ni opazila dogajanja, zato jo je opozorila: »Glej, rop je.« Druga prodajalka je stopila proti roparju, takrat pa se je moški dvignil izza blagajne, v roki pa so se zasvetile škarje: »Začel je govoriti: 'Nič, pusti me, pusti me, mir daj!' In kaj naj? Nimaš kaj,« je obupano razlagala prodajalka. Pravi, da ni zaznala, da bi moški imel kak nenavaden ali tuj naglas. Moški je denar dotlej držal v drugi roki, nato ga je hitro pospravil v žep ter jo ucvrl v nedeljsko noč.



Glede na lokacijo trgovinice se je najpozneje čez nekaj trenutkov za njim zelo verjetno izgubila vsakršna sled – kljub dejstvu, da je bila policija obveščena o ropu okoli 19.45 zvečer ter da so se odzvali hitro, jih pohvali prodajalka. Tat, ki se je prelevil v roparja, je iz blagajne odnesel 290 evrov. A najpomembneje je, da prodajalki nista bili poškodovani. Sicer pa v Trgovski hiši to ni bil prvi tovrsten pripetljaj, posebno pa je magnet za nepridiprave ta market, kjer sta prodajalki doživeli že videno: »To smo tukaj že tretjič doživele, ne moreš verjeti.«