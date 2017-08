Bovec: poškodoval se je 53-letni Nizozemec

BOVEC – V nedeljo ob 17.05 je 27-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri središča Bovca proti Kaninski vasi, med vožnjo pa mu je s stranske poti pripeljal 53-letni kolesar, državljan Nizozemske, ki se je s kolesom zaletel v desni bok osebnega vozila in se pri tem lažje poškodoval.

Na kraju nesreče so posredovali tudi gasilci PGD Bovec, nudili poškodovancu prvo pomoč in ga nato predali v oskrbo reševalcem NMP ZD Tolmin. Policisti so kolesarju zaradi neupoštevanje pravil prednosti izdali plačilni nalog.