Bolgarskemu mehaniku pol leta zapora

KRANJ – Ekspresno so v ponedeljek v kranjski sodni palači na sedem mesecev obsodili 30-letnega Georgija Vasileva Valentinova. Bolgar je na predobravnavnem naroku priznal, da je pomagal neznanemu storilcu pridobiti podatke 31 komitentov Gorenjske banke. Slabe pol ure pozneje mu je sodnica Andrijana Ahačič odmerila pol leta bivanja za slovenskimi zapahi.



Kot je bilo razbrati, je na začetku tega poletja obsojeni Bolgar na bankomate v okolici Lesc in Jesenic nameščal naprave za branje zapisa na bančnih karticah, tako imenovane skimming naprave. Ko so pridobili podatke z nedovoljenih naprav, so neznani lumpi poskušali kar 84-krat vdreti na račune Gorenjcev. Če bi jim vsi poskusi uspeli, bi na svoj mlin nezakonito speljali več kot 11.000 evrov, tako pa so denar nezakonito dvignili le enkrat, pa še takrat jim je uspelo pobrati zgolj 87 evrov.



Bolgar, ki je po izobrazbi avtomehanik, je krivdo priznal in se v sodni dvorani pokesal. O svojem življenju je povedal, da sicer živi v domovini, kjer dela v gradbeništvu. »Že deset let živim s partnerico in skrbim za njenega otroka,« je dejal o tem, kako je svojčas potekal njegov vsakdanjik, ter dodal: »Žal mi je za storjeno kaznivo dejanje. Nikoli več ne bom storil kaj takega.« Ob tem lahko omenimo, da je Bolgar lani živel v Italiji in bil tudi tam obsojen zaradi podobnih nečednih kaznivih dejanj. Ker so sumili, da je skimming naprave nameščal tudi na Gorenjskem, so mu v začetku tega poletja na Obrežju na prste stopili še slovenski policisti.



Obramba je za Bolgara predlagala pogojno kazen, okrajna državna tožilka Lea Martinjak pa je menila, da bi moral za zapahi bivati sedem mesecev.