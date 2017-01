Bolgar razgrajal v slovenski knjižnici

NOVA GORICA – V torek popoldne so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v eni od knjižnici na Goriškem.

Ugotovljeno je bilo, da je javni red in mir kršil 40-letni Bolgar, ki se je znašal nad časopisi in nadlegoval obiskovalce knjižnice. Policisti iz Nove Gorice so moškemu zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.